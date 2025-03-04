Президент Азербайджана принял руководителя "КазМунайГаза"
Состоялся обмен мнениями о перспективах нового формата сотрудничества.
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В Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова, генерального директора "Татнефть" Наиля Маганова и председателя правления "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова, передаёт BaigeNews.kz.
Лидер Азербайджана подчеркнул, что сегодня начался новый этап многостороннего сотрудничества. Между нефтяными компаниями Азербайджана, Казахстана, России и Узбекистана уже налажены очень тесные производственные отношения, в двустороннем формате реализуется ряд проектов. В этом контексте он коснулся важности объединения усилий.
Алиев отметил роль четырёхстороннего сотрудничества с точки зрения совместного производства.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах нового формата сотрудничества, выражена надежда, что он будет способствовать дальнейшему расширению экономических связей между странами. Подчёркнуто, что данный формат предусматривает взаимодействие компаний в ликвидации чрезвычайных ситуаций и создание совместных групп реагирования, оптимизацию работы в сферах цифровых технологий и программного обеспечения, а также развитие различных отраслей промышленности.
Асхат Хасенов рассказал о собственных разработках "КазМунайГаза" на базе искусственного интеллекта, которые ускорили цифровизацию процессов добычи нефти, промышленную безопасность. Проект ABAI, включающий 17 модулей, обеспечивает рост операционной эффективности и решает важные производственные задачи. Информационная система внедрена в основные активы КМГ и его расширение продолжается.
Автоматизированная интеллектуальная система TUMAR обеспечивает безопасность при проведении опасных технологических операций во время подземного и капитального ремонта скважин.
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