В Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова, генерального директора "Татнефть" Наиля Маганова и председателя правления "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова, передаёт BaigeNews.kz.

Лидер Азербайджана подчеркнул, что сегодня начался новый этап многостороннего сотрудничества. Между нефтяными компаниями Азербайджана, Казахстана, России и Узбекистана уже налажены очень тесные производственные отношения, в двустороннем формате реализуется ряд проектов. В этом контексте он коснулся важности объединения усилий.

Алиев отметил роль четырёхстороннего сотрудничества с точки зрения совместного производства.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах нового формата сотрудничества, выражена надежда, что он будет способствовать дальнейшему расширению экономических связей между странами. Подчёркнуто, что данный формат предусматривает взаимодействие компаний в ликвидации чрезвычайных ситуаций и создание совместных групп реагирования, оптимизацию работы в сферах цифровых технологий и программного обеспечения, а также развитие различных отраслей промышленности.

Асхат Хасенов рассказал о собственных разработках "КазМунайГаза" на базе искусственного интеллекта, которые ускорили цифровизацию процессов добычи нефти, промышленную безопасность. Проект ABAI, включающий 17 модулей, обеспечивает рост операционной эффективности и решает важные производственные задачи. Информационная система внедрена в основные активы КМГ и его расширение продолжается.



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