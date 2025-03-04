  • 4 Марта, 17:55
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Президент Азербайджана принял руководителя "КазМунайГаза"

Состоялся обмен мнениями о перспективах нового формата сотрудничества.

Сегодня, 17:25
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t.me/kmgpress Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25
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Фото: t.me/kmgpress

В Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова, генерального директора "Татнефть" Наиля Маганова и председателя правления "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова, передаёт BaigeNews.kz.

Лидер Азербайджана подчеркнул, что сегодня начался новый этап многостороннего сотрудничества. Между нефтяными компаниями Азербайджана, Казахстана, России и Узбекистана уже налажены очень тесные производственные отношения, в двустороннем формате реализуется ряд проектов. В этом контексте он коснулся важности объединения усилий. 

Алиев отметил роль четырёхстороннего сотрудничества с точки зрения совместного производства.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах нового формата сотрудничества, выражена надежда, что он будет способствовать дальнейшему расширению экономических связей между странами. Подчёркнуто, что данный формат предусматривает взаимодействие компаний в ликвидации чрезвычайных ситуаций и создание совместных групп реагирования, оптимизацию работы в сферах цифровых технологий и программного обеспечения, а также развитие различных отраслей промышленности. 

Асхат Хасенов рассказал о собственных разработках "КазМунайГаза" на базе искусственного интеллекта, которые ускорили цифровизацию процессов добычи нефти, промышленную безопасность. Проект ABAI, включающий 17 модулей, обеспечивает рост операционной эффективности и решает важные производственные задачи. Информационная система внедрена в основные активы КМГ и его расширение продолжается. 
 
Автоматизированная интеллектуальная система TUMAR обеспечивает безопасность при проведении опасных технологических операций во время подземного и капитального ремонта скважин.

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