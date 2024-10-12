  • 12 Октября, 13:35
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Президент Армении посетит Казахстан

Сегодня, 12:31
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official site of the President of RA Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
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Фото: official site of the President of RA

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит Президент Армении Ваагн Хачатурян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

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