Президент Армении посетит Казахстан

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит Президент Армении Ваагн Хачатурян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.