Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал 4 апреля закон о начале процесса вступления республики в ЕС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

"Президент Армении подписал принятый Национальным собранием закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", — сообщила пресс-служба Хачатуряна.

26 марта парламент Армении принял закона в окончательном чтении. В его поддержку проголосовало 64 депутата, против были лишь 7 парламентариев, воздержавшихся не было. Проект закона был выдвинут по инициативе нескольких общественных организаций, собравших для него 60 тыс. голосов.

Ранее мы сообщали, что в Армении одобрили законопроект о начале процесса присоединения к Евросоюзу.