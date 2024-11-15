Президент анонсировал новые реформы в Казахстане
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Выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны, передает BaigeNews.kz.
"Все преобразования мы должны осуществлять продуманно, прагматично, корректируя их в соответствии со здравым смыслом и нашей спецификой. Я уже говорил, что наши всесторонние реформы не остановятся, а будут неуклонно продолжаться. У нас есть план реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны. Сейчас они тщательно прорабатываются. Планирую представить их в следующем году. Часть инициатив, как это уже у нас сложилось, будет обнародована мною на очередном заседании Национального курултая, который пройдёт в Боровом, другая часть – в моем ежегодном Послании", - сказал Глава государства.
Он признал, что на пути построения подлинно Справедливого Казахстана предстоит еще много работы.
"Нам нужно постоянно укреплять основы нашей общенациональной идентичности, повышать эффективность госуправления, последовательно развивать экономику. Важно иметь четкое видение далеких горизонтов, к которым мы стремимся. Так мы сможем проложить верный курс к нашим стратегическим целям. Мы должны уверенно смотреть вперед, не отвлекаясь на пустопорожние разговоры и ненужные споры. Убежден, что вместе мы сможем претворить в жизнь самые смелые начинания", - заключил президент.
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