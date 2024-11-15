Президент анонсировал новые реформы в Казахстане

Выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны, передает BaigeNews.kz.

"Все преобразования мы должны осуществлять продуманно, прагматично, корректируя их в соответствии со здравым смыслом и нашей спецификой. Я уже говорил, что наши всесторонние реформы не остановятся, а будут неуклонно продолжаться. У нас есть план реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны. Сейчас они тщательно прорабатываются. Планирую представить их в следующем году. Часть инициатив, как это уже у нас сложилось, будет обнародована мною на очередном заседании Национального курултая, который пройдёт в Боровом, другая часть – в моем ежегодном Послании", - сказал Глава государства.