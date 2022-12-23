Президент алматинского аэропорта ответил на обвинения депутатов о незаконном сносе VIP-терминала

Фото: Almaty.tv

В международном аэропорту Алматы прокомментировали заявление депутатов мажилиса о незаконном сносе VIP-терминала, являющегося памятником архитектуры города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент корпоративных коммуникаций аэропорта.

В компании отметили, что перенос терминала на новое место будет способствовать сохранению культурного наследия воздушной гавани.

"Перенос старого VIP-терминала осуществляется со всеми необходимыми разрешениями, в полном соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Весь проект финансируется международными финансовыми институтами EBRD и IFC, которые требуют самых высоких мировых стандартов в области защиты культурного наследия. С 2020 года данный процесс осуществляется максимально прозрачно, под независимым контролем британских консультантов Mott MacDonald. Проводились регулярные встречи с заинтересованными сторонами, в том числе пять общественных слушаний и обсуждений", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что культурное наследие будет сохранено и расширено в новом здании, которое станет центральным объектом проекта по развитию аэропорта Алматы в соответствии с международными стандартами. Новый Международный пассажирский терминал планируется открыть летом 2024 года.