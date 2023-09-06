  • 6 Сентября, 15:03
  • BAIGENEWS
У 1,8 млн казахстанцев повысятся заработные платы
В Казахстане выросли цены на авиабилеты
Российские эксперты обсудили Послание Президента народу Казахстан
Стамбул затопило после сильного ливня
В Уральске осужден экс-глава филиала Наццентра качества дорожных активов
В ЗКО мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка
Президент посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Родители не разрешают детям ходить в школу в Туркестанской области
Токаеву показали передовые технологии в выращивании томатов в Алматинской области
Супружескую пару убили в Актобе
Сибирская язва в Акмолинской области: в больнице уже 14 человек
Сирены завоют 6 сентября в Астане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Президент Албании приедет в Астану

Сегодня, 14:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54
101
Фото: akorda.kz

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит Президент Албании Байрам Бегай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Официальный визит Президента Албании состоится с 6 по 8 сентября 2023 года.

"Завтра в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества", - сообщили в Акорде.

Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.

Самое читаемое

Наверх