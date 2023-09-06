Президент Албании приедет в Астану

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит Президент Албании Байрам Бегай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Официальный визит Президента Албании состоится с 6 по 8 сентября 2023 года.

"Завтра в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества", - сообщили в Акорде.

Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.