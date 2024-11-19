Президент Абхазии подал в отставку
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Президент Абхазии Аслан Бжания принял решение подать в отставку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews. Это произошло на фоне массовых протестов, в ходе которых оппозиция 15 ноября заняла комплекс правительственных зданий в Сухуми, а сам Бжания покинул столицу самопровозглашенной республики.
Соответствующее заявление Бжании опубликовала пресс-служба абхазского президента.
"В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьей 63 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия", – говорится в документе.
Исполнять обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба, премьера - экс-спикер парламента Валерий Бганба. При этом ранее Бжания, предлагая подать в отставку, ставил одним из условий - свое участие в следующих президентских выборах.
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