Президент Абхазии подал в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания принял решение подать в отставку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews. Это произошло на фоне массовых протестов, в ходе которых оппозиция 15 ноября заняла комплекс правительственных зданий в Сухуми, а сам Бжания покинул столицу самопровозглашенной республики.

Соответствующее заявление Бжании опубликовала пресс-служба абхазского президента.

"В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьей 63 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия", – говорится в документе.

Исполнять обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба, премьера - экс-спикер парламента Валерий Бганба. При этом ранее Бжания, предлагая подать в отставку, ставил одним из условий - свое участие в следующих президентских выборах.