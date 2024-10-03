Прежде политические партии не уделяли должного внимания работе с разными слоями общества - Токаев
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Одним из результатов масштабных политических преобразований стало усиление политической конкуренции. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает BaigeNews.kz.
Президент отметил, что депутаты открыто говорят о насущных проблемах общества, отражают позицию граждан и напрямую доводят ее до исполнительной власти. По сути, депутаты – это голос народа. А маслихаты – очень важная ветвь государственной власти. На постоянном контроле депутатов должны быть все чаяния и нужды жителей регионов. Касым-Жомарт Токаев так же отметил, что на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано свыше 3300 депутатов маслихатов, около 70% из которых присутствуют в этом зале.
"В последние годы мы провели комплексную модернизацию всех сфер жизни общества. Особое место в процессе преобразований занимают политические реформы. По итогам референдума в 2022 году были внесены важные поправки в Конституцию. Значительно усилена роль Парламента. О текущей деятельности законодательного органа нам подробно рассказал Ерлан Жаканович Кошанов. Приняты конкретные меры по совершенствованию деятельности всех ветвей власти, в том числе местных представительных органов. В частности, теперь выборы в областные маслихаты проводятся по смешанной системе, а районные депутаты избираются только по мажоритарной системе. Убежден, что этот шаг придал импульс продвижению нашей страны по пути демократизации", - подчеркнул Глава государства.
Одним из результатов масштабных преобразований стало усиление политической конкуренции, продолжил Президент. Недавние выборы, которые уже прошли уже по новым правилам, дали возможность обновить маслихаты. В депутатский корпус вошли представители шести политических партий. В настоящее время только десятую часть членов маслихатов составляют депутаты, избранные по партийным спискам. Остальные были избраны по одномандатным округам. Депутатами были избраны 434 самовыдвиженца.
"Следует признать, что прежде политические партии не уделяли должного внимания работе с разными слоями общества. Ситуация изменилась только после внесения соответствующих требований в Закон. Например, в партийном списке была установлена специальная квота для молодежи. Это предоставило возможность привлечь молодых граждан к участию в общественно-политических процессах. Ранее доля молодежи в маслихатах составляла менее 2%. Благодаря законодательным изменениям этот показатель увеличился в несколько раз. В этом зале присутствует немало молодых депутатов, которые с высоких трибун говорят о насущных проблемах, волнующих казахстанскую молодежь", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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