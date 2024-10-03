Прежде политические партии не уделяли должного внимания работе с разными слоями общества - Токаев

Одним из результатов масштабных политических преобразований стало усиление политической конкуренции. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает BaigeNews.kz.

Президент отметил, что депутаты открыто говорят о насущных проблемах общества, отражают позицию граждан и напрямую доводят ее до исполнительной власти. По сути, депутаты – это голос народа. А маслихаты – очень важная ветвь государственной власти. На постоянном контроле депутатов должны быть все чаяния и нужды жителей регионов. Касым-Жомарт Токаев так же отметил, что на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано свыше 3300 депутатов маслихатов, около 70% из которых присутствуют в этом зале.

"В последние годы мы провели комплексную модернизацию всех сфер жизни общества. Особое место в процессе преобразований занимают политические реформы. По итогам референдума в 2022 году были внесены важные поправки в Конституцию. Значительно усилена роль Парламента. О текущей деятельности законодательного органа нам подробно рассказал Ерлан Жаканович Кошанов. Приняты конкретные меры по совершенствованию деятельности всех ветвей власти, в том числе местных представительных органов. В частности, теперь выборы в областные маслихаты проводятся по смешанной системе, а районные депутаты избираются только по мажоритарной системе. Убежден, что этот шаг придал импульс продвижению нашей страны по пути демократизации", - подчеркнул Глава государства.

Одним из результатов масштабных преобразований стало усиление политической конкуренции, продолжил Президент. Недавние выборы, которые уже прошли уже по новым правилам, дали возможность обновить маслихаты. В депутатский корпус вошли представители шести политических партий. В настоящее время только десятую часть членов маслихатов составляют депутаты, избранные по партийным спискам. Остальные были избраны по одномандатным округам. Депутатами были избраны 434 самовыдвиженца.