Презентацию Роналду в новом клубе смотрело больше зрителей, чем ЧМ-2022

Фото: sports.kz

За трансляцией презентации португальского нападающего Криштиану Роналду в новом клубе следили больше зрителей, чем за финалом чемпионата мира по футболу в декабре 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Презентацию Роналду в новом клубе транслировали 40 телеканалов, а суммарная аудитория достигла цифры в три миллиарда зрителей. Для сравнения, финал чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встречались сборные Аргентины и Франции, смотрели два миллиарда человек.

Напомним, Криштиану Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" сроком на два года. По условиям контракта 37-летний форвард будет зарабатывать 200 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.