Превышение оксида углерода зафиксировали экологи на полигоне Уральска

Фото: акимат Уральска

Пробы воздуха взяли с места возгорания мусорного полигона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Рашид Блялов, с тлеющего полигона ТБО сотрудники департамента экологии отобрали пробы воздуха. В них выявлены превышения по оксиду углерода.

"На первой точке – в 1,7 раза (8,82 мг/м3), на второй точке – в 1,4 раза (7,2 мг/м3) по сравнению с ПДК (7,2 мг/м3). Департамент экологии по ЗКО будет проводить внеплановую проверку, по результатам которой примет соответствующие меры", - пояснил Рашид Блялов.

Оксид углерода - это газ, который выделяется при сгорании топлива. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Отравление оксидом углерода препятствует доставке кислорода к головному мозгу, сердцу и другим органам. Некоторые тяжёлые симптомы могут проявиться только через несколько дней или недель.

Напомним, 27 августа в районе посёлка Асан загорелся полиглн, предназначенный для крупногабаритных отходов. Тогда едкий дым окутал весь город, местным жителям приходилось закрывать окна из-за резкого запаха гари.