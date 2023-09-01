Превратить Казахстан в IT-страну поручил Правительству Токаев

Довести экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Перед нами стоит стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются. Мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтека. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. До конца теку года этот показатель может достичь 500 млн долларов. Но это не предел. Новая задача правительства - довести экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что правительству следует акцентировать внимание на развитии искусственного интеллекта.

"По прогнозам в мире в ближайшие несколько лет в эту сферу будут инвестировать более одного трлн долларов. ИИ может внести свой существенный вклад в развитие ВВП для стран, которые смогут его развить. Если мы сможем использовать возможности ИИ в полном объеме, то это предаст импульс в развитие экономики", - отметил Глава государства.

Президент поручил установить сотрудничество с международными компаниями и подготовить квалифицированных специалистов. По его словам, не менее трех известных вузов должны заниматься подготовкой необходимых кадров и исследованиями в сфере ИИ.