Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынес приговор двум жителям Рудного — Х. и А., признанным виновными в незаконном изготовлении и сбыте психотропных веществ в особо крупном размере. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, передаёт BaigeNews.kz.

Как установил суд, в мае 2024 года Х. арендовал дом в Костанае и вместе с А. переоборудовал баню на участке под нарколабораторию. Они установили оборудование, завезли химические реактивы и прекурсоры, необходимые для производства психотропных веществ. После изготовления очередной партии часть вещества была распространена через так называемые "закладки" на территории города. Подозреваемые задержаны с поличным.

В ходе судебного разбирательства Х. и А. частично признали вину и выразили раскаяние. Прокурор запрашивал наказание — по 13 лет лишения свободы каждому. Суд, учитывая чистосердечное раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, применил статью 55 УК РК и назначил наказание в виде 11 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.