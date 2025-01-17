Жительницу Экибастуза, получившую квартиру от государства по категории "сирота", хотят лишить жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Квартиру в 20 микрорайоне Экибастуза её семье выделил акимат города.

Однако, по словам соседей, сама хозяйка пропала, а детей забрали в детский дом. В квартире остался её сожитель. Частые гости мужчины превратили лифт и подъезд в туалет. В полиции подтвердили эту информацию.

Отдел экономики и финансов акимата обследовал проблемное жилье.

"26 декабря 2024 года установили, что наниматель в квартире фактически не проживает, там находились посторонние люди. В соответствии с действующим законодательством, данным лицам вручено уведомление о выселении без предоставления другого жилья", – прокомментировали в горакимате.

Госорган подал исковое заявление в суд о признании женщины утратившей право пользования квартирой. Дело рассматривает Экибастузский городской суд.