Превращать отходы в удобрения и строительный материал начнут в Акмолинской области

Три завода по переработке отходов появятся в Кокшетау, Бурабайском и Зерендинском районах Акмолинской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Предприниматель Мариям Абишева из Кокшетау владеет частным полигоном ТБО и мусоровывозящей компанией, которые обслуживают областной центр и Бурабайский район. Бизнесвумен хочет построить три завода по переработке отходов. Это стало возможным благодаря инициативе правительства по использованию средств от утильсбора на возведение предприятий по переработке мусора.

Решено, что АО "Жасыл даму" через АО "Фонд развития промышленности" направит 200 миллиардов тенге на проекты по внедрению в Казахстане технологий сбора, транспортировки и переработки отходов, строительству заводов по их переработке отходов. Финансирование будет возвратным со ставкой вознаграждения не более 3% годовых и на срок от 3 до 15 лет включительно.

"Мы сейчас разрабатываем уже ПСД на строительство трёх заводов по переработке отходов в Кокшетау, Бурабайском и Зерендинском районах. Первый этап прошли. До 10 ноября зайдём на второй этап", - рассказывает Мария Абишева.

Для этих районов особенно важно иметь свои мусороперерабатывающие заводы. Ведь ежегодно сюда приезжают более миллиона туристов со всего Казахстана и зарубежья.

"Какие бы мы крутые отели ни построили, когда что-то не так с мусором, природа загрязнённая, сразу портится всё впечатление. Мусор и туалеты - два основных, сложных вопроса в туризме", - считает Мариям Абишева.

Предприниматель рассказала, как будут работать заводы. По её словам, на новых предприятиях будет осуществляться полная переработка ТБО без хранения на полигоне.

"Сначала идёт сортировка, потом переработка пластика. После этого хвосты от сортировки ТБО не измельчаются, помещаются в климатические камеры, в ванночки. Камеры запатентованы москвичами. Мы у них приобретаем. 21 день они там лежат, покрываются мембранным пологом, идёт нагнетание воздуха, создаётся определенная температура, все это датчики управления. На выходе у нас получается так называемый технический грунт", - рассказала Мариям Абишева.

Этот грунт очень дорогой и используется в строительных работах. Более того, это безопасный материал, который не несёт никакого вреда ни для окружающей среды - ни для почвы, ни для подземных вод.

"То есть уже нет фильтрата. Полезная такая масса. Это все, что, грубо говоря, захоранивается в данный момент в полигонах", - продолжает Абишева.

Органические чистые отходы от животноводческих ферм будут превращаться в биогумус.

"Москвичи очень хорошо экспортируют биогумус в Эмираты. Я не знаю, за сколько здесь, в Казахстане мы сможем все это удобрение продавать, но на экспорт идёт очень хорошо", - сказала директор ТОО "ЭКО-DUMP".

Все три проекта обойдутся в 7,2 миллиарда тенге. Мариям Абишева говорит, что не собирается на этом останавливаться.

"Мы сейчас первый раз пошли не на большую сумму. Конечно, я тоже хочу электричество вырабатывать. Мы на земельных участках оставили для этого по 2 гектара для будущего развития. В глубину можно дальше пойти. Через год, допустим, дополнительно будем финансироваться", - поделилась планами она.

В целом в Казахстане планируют построить 5 мусороперерабатывающих заводов и 8 мусоросортировочных комплексов.