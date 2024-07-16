"Превращаемся в какой-то обезьянник": жители Петропавловска в жару остались без горячей воды

В жаркое лето жители полсотни многоэтажных домов Петропавловска остались без горячей воды. С начала сезона в их квартиры перестало поступать горячее водоснабжение. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с горожанами, которые уже месяц моются, нагревая воду в чайниках и кастрюлях.

С начала сезона теплоснабжающая компания города планово отключила горячую воду во всём Петропавловске, чтобы проверить состояние сетей. Без водоснабжения люди прожили почти три недели. Выявленные дефекты и порывы коммунальщики должны были устранить. Поэтому тёплую воду снова отключили. Так считают сами жители. Но о реальных причинах отсутствия воды их так и не оповестили.

"На два дня дали воду нам. Мы обрадовались. Помылись, хоть грязь отмыли. И обратно отключили ее", - сетуют жители многоэтажек в микрорайоне Жас Оркен.

По подсчётам горожан, в округе сразу восемь многоэтажек остались без тёплой воды. У семьи Копышевых трое детей. И каждый день, по словам их мамы Замзагуль, в семье водные процедуры становятся настоящей проблемой.

"Заказываем частные бани, оплачиваем за каждый час. Это где-то 3,5 тысячи за час. Получается пока вся семья помоется, приходится мне на четыре часа заказывать баню. Уезжаем в деревню, набираем тазики, нагреваем чайники. Не реагируют. Мы не можем даже дозвониться по телефону по горячей линии. Либо они берут и бросают трубку. Это тоже не нормально. До этого у нас отключали на месяц. А сейчас больше недели нет горячей воды", - объясняет жительница дома по улице Жабаева 80 Замзагуль Копышева.

Но и нагрев воды не всегда возможен. Больше четырёх лет местные новостройки подключены к временному электроснабжению и часто отключают свет.

"А дети маленькие? Света нет, кормить нечем, воду греть нечем. Люди сидят, показывают, что мы уже превращаемся в какой-то обезьянник. Представляете? Шутят, смеются люди", - возмущается одна из жительниц многоэтажки.

О том, что несколько домов Жас Оркена остаются без горячей воды в ведомстве узнали накануне встречи жителей с журналистами. И именно в день визита СМИ аварийные службы начали ремонтно-восстановительные работы на тепловой сети. Работы планируют завершить на этой неделе.

"Аварийные службы по заданию отдела ЖКХ проводят ремонтно-восстановительные работы на тепловой сети. Одновременно было отключено горячее водоснабжение. Первоначально планировалось работы провести в течение двух трёх дней. Но сейчас по объёму работ было установлено, что это займёт продолжительное время. Так как первоначальные работы не дали положительных результатов. Было найдено ещё одно повреждение. Постараемся в кротчайшие сроки всю работу завершить. Узнал о том, что в доме нет горячей воды через сообщение в iKomek вчера вечером. Поэтому сегодня начали работы", - уточнил и.о. руководителя отдела ЖКХ города Петропавловска Айдын Макенов.

Схемы домов, подключенных к ремонтируемой теплотрассе под рукой у исполняющего обязанности руководителя отдела ЖКХ тоже не оказалось.

Как выяснилось, в Петропавловске без горячего водоснабжения остаются полсотни многоэтажек. Но и выяснилось это только с настоятельной просьбы прессы в кабинете исполняющего обязанности отдела ЖКХ.

"К вечеру планируется подключить 27 домов к горячему водоснабжению. Остальные 23 дома работы будут выполнены в ближайшее время, как сообщили в пресс-службе ТОО "Петропавловские тепловые сети". Пояснить причину не могу. Это, возможно, ремонт где-то теплотрассы тоже идёт", - ответил Айдын Макенов.

Точных сроков завершения ремонтных работ на теплосетях в Петропавловске в ведомстве не называют.