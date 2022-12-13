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"Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами
16 декабря Казахстан празднует День независимости. В предверии праздника в Алматы в Институте философии, политологии и религиоведения прошло заседание круглого стола на тему: “Конституционная реформа как фактор укрепления независимости Республики Казахстан”, передает BaigeNews.kz
Эксперты, политологи, историки обсудили политические и конституционные реформы внутри страны на фоне неспокойной геополитической ситуации. Помимо казахстанских экспертов, в заседании круглого стола участвовали также их российские коллеги, которые поделились своим видением.
Значимость конституционных реформ
Эксперт конституционного права Марат Башимов отметил, что у Казахстана и России есть похожие проблемы.
“Касым-Жомарт Токаев предложил простую и понятную для народа концепцию “Слышащего государства”, потому что в государстве накопились большие проблемы. Эти проблемы были связаны с государственным правлением, с распределением богатств национальных ресурсов. То, что у нас схоже с Российской Федерацией - уровень разрыва между богатыми и бедными, между олигархами и бедными людьми огромный. Президент отметил, что такое обилие олигархов, как в Казахстане, не было ни в одной стране мира”, - высказался эксперт.
Он напомнил, что Конституционный суд существовал всего два года при первом президенте, при котором сохранялись принципы авторитаризма.
“Конституционный суд - двигатель определенных правовых процессов, потому что охрана Конституционного суда - это охрана Конституции, чтобы законы соответствовали Конституции, подзаконные акты соответствовали Конституции”, - сказал Марат Башимов.
По его словам, избавление от олигархии и возврат активов начинается именно с Конституционных реформ.
“Вопросов к олигархам очень много. Страна, богатейшая нефтью, газом, всеми природными ресурсами и при этом с беднейшим населением. А олигархи Казахстана занимают списки выше, чем олигархи России. И вот эти претензии к семье Назарбаева огромные. Возврат активов из зарубежа - главный вопрос. Запрос на справедливость очень высок”, - заявил Башимов.
Марат Башимов отметил, что концепция “Слышащего государства” понятна для всех жителей страны: от депутатов до жителей села. И у казахстанцев вырос интерес к политической жизни.
Турция может стать новой точкой роста для Казахстана
Еще один участник круглого стола - тюрколог Владимир Аваков отметил, что в данный момент есть страны, которые хотят повлиять на постсоветские страны. И одна из них Турция. По словам Авакова, важно грамотно вести коммуникацию с этой страной, чтобы извлечь полезные моменты для развития Казахстана.
“Турция - это уже не та страна, которая была 30 лет назад. Сейчас она претендует на то, чтобы быть мировой державой. Турция пытается навязать своё тюркское понимание. На Турцию нужно смотреть как на один из объектов, который может стать точкой роста международных отношений со своими плюсами и минусами. Мы прекрасно понимаем наши экономические и гуманитарные связи, важность нормального общения”, - отметил Аваков.
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