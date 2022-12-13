"Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами

Фото: BaigeNews.kz

16 декабря Казахстан празднует День независимости. В предверии праздника в Алматы в Институте философии, политологии и религиоведения прошло заседание круглого стола на тему: “Конституционная реформа как фактор укрепления независимости Республики Казахстан”, передает BaigeNews.kz

Эксперты, политологи, историки обсудили политические и конституционные реформы внутри страны на фоне неспокойной геополитической ситуации. Помимо казахстанских экспертов, в заседании круглого стола участвовали также их российские коллеги, которые поделились своим видением.

Значимость конституционных реформ

Эксперт конституционного права Марат Башимов отметил, что у Казахстана и России есть похожие проблемы.

“Касым-Жомарт Токаев предложил простую и понятную для народа концепцию “Слышащего государства”, потому что в государстве накопились большие проблемы. Эти проблемы были связаны с государственным правлением, с распределением богатств национальных ресурсов. То, что у нас схоже с Российской Федерацией - уровень разрыва между богатыми и бедными, между олигархами и бедными людьми огромный. Президент отметил, что такое обилие олигархов, как в Казахстане, не было ни в одной стране мира”, - высказался эксперт.

Он напомнил, что Конституционный суд существовал всего два года при первом президенте, при котором сохранялись принципы авторитаризма.

“Конституционный суд - двигатель определенных правовых процессов, потому что охрана Конституционного суда - это охрана Конституции, чтобы законы соответствовали Конституции, подзаконные акты соответствовали Конституции”, - сказал Марат Башимов.

По его словам, избавление от олигархии и возврат активов начинается именно с Конституционных реформ.

“Вопросов к олигархам очень много. Страна, богатейшая нефтью, газом, всеми природными ресурсами и при этом с беднейшим населением. А олигархи Казахстана занимают списки выше, чем олигархи России. И вот эти претензии к семье Назарбаева огромные. Возврат активов из зарубежа - главный вопрос. Запрос на справедливость очень высок”, - заявил Башимов.

Марат Башимов отметил, что концепция “Слышащего государства” понятна для всех жителей страны: от депутатов до жителей села. И у казахстанцев вырос интерес к политической жизни.

Турция может стать новой точкой роста для Казахстана

Еще один участник круглого стола - тюрколог Владимир Аваков отметил, что в данный момент есть страны, которые хотят повлиять на постсоветские страны. И одна из них Турция. По словам Авакова, важно грамотно вести коммуникацию с этой страной, чтобы извлечь полезные моменты для развития Казахстана.