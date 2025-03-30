Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена, которому в мае предстоит титульный поединок в полусреднем весе, решил собрать средства на поездку своей команды в Канаду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен организовал благотворительную акцию – 14 апреля он проведет встречу с фанатами в баре The Rivo Bar & Grill в Перте. Болельщики, купившие билет на мероприятие, смогут не только пообщаться с бойцом, но и выпить с ним пива. Обычный билет стоит 150 долларов, VIP — 250 (включает совместное фото и автограф на плакате).

"Хотите верьте, хотите нет, но UFC не оплачивает никому ничего, кроме шести ночей проживания и перелета на двоих. Остальная команда должна платить сама. Мы хотим взять с собой полную команду на этот большой бой", — объяснил Делла Маддалена.

Его бой за пояс чемпиона UFC против американца Белала Мухаммада состоится 10 мая в Монреале. Напомним, что в этой же весовой категории выступает непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов, который считается одним из главных претендентов на титул.