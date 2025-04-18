Преступный канал в Telegram по продаже наркотиков закрыт в Костанайской области
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Департаментом АФМ по Костанайской области ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети, передаёт BaigeNews.kz.
Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в телеграм-канале "Thс Seller" по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.
В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт.
Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тысяч клиентов, проведено более 5 тыс сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге.
С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.
Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.
Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц.
С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
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