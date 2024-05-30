ОПГ задержаны на объектах Qarmet

В текущем году в Темиртау проведены три оперативно-профилактических мероприятия "Безопасный город", в ходе которых раскрыто 23 ранее совершенных преступления, задержано 9 разыскиваемых преступников, выявлено свыше 3,7 тысячи административных правонарушений, передаёт BaigeNews со ссылкой на сайт Polisia.kz .

В результате в 2024 году количество краж с предприятий сократилось почти на 46%.

Оперативным путем пресечена деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах металлургической компании "Qarmet" и другими тяжкими преступлениями, в том числе в отношении ее работников.

Кроме этого, в марте прошлого года пресечена ОПГ из 40 лиц, в том числе их лидера, основной сферой преступной деятельности которой являлось хищение металлопродукциии АО "Qarmet". В августе 2023 года задержаны лидер и 27 членов ОПГ, оказывавшие негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе и деятельность компании.

"По результатам расследования уголовных дел собраны доказательства многомиллионных хищений, а также совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений на территории Карагандинской области. Расследование завершено, дела будут направлены прокурору для изучения и направления в суд", — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В декабре прошлого года ликвидировано ОПГ, участники которой занимались вымогательствами у шахтеров АО "Qarmet" в Абайском районе Карагандинской области. В апреле текущего года МВД, КНБ и СГО при координации Генеральной прокуратуры задержаны члены преступной группировки, наладившие криминальную схему по хищению денежных средств металлургического комбината в особо крупном размере.