ОПГ задержаны на объектах Qarmet
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В текущем году в Темиртау проведены три оперативно-профилактических мероприятия "Безопасный город", в ходе которых раскрыто 23 ранее совершенных преступления, задержано 9 разыскиваемых преступников, выявлено свыше 3,7 тысячи административных правонарушений, передаёт BaigeNews со ссылкой на сайт Polisia.kz .
В результате в 2024 году количество краж с предприятий сократилось почти на 46%.
Оперативным путем пресечена деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах металлургической компании "Qarmet" и другими тяжкими преступлениями, в том числе в отношении ее работников.
Кроме этого, в марте прошлого года пресечена ОПГ из 40 лиц, в том числе их лидера, основной сферой преступной деятельности которой являлось хищение металлопродукциии АО "Qarmet". В августе 2023 года задержаны лидер и 27 членов ОПГ, оказывавшие негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе и деятельность компании.
"По результатам расследования уголовных дел собраны доказательства многомиллионных хищений, а также совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений на территории Карагандинской области. Расследование завершено, дела будут направлены прокурору для изучения и направления в суд", — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В декабре прошлого года ликвидировано ОПГ, участники которой занимались вымогательствами у шахтеров АО "Qarmet" в Абайском районе Карагандинской области. В апреле текущего года МВД, КНБ и СГО при координации Генеральной прокуратуры задержаны члены преступной группировки, наладившие криминальную схему по хищению денежных средств металлургического комбината в особо крупном размере.
"Преступная схема заключалась в поставках несуществующих товарно-материальных ценностей через подконтрольные подрядные и охранные организации. Ущерб составляет более 1,5 млрд тенге. Задержания и обысковые мероприятия одновременно проведены в городах Караганда, Темиртау и Алматы. Участники взяты под стражу. Организация работы по недопущению хищений с градообразующих предприятий находится на особом контроле", — отметил Куандык Алпыс.