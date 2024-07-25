Преступную группу с 5,5 тоннами дизтоплива из АО “Qarmet” задержали в Акмолинской области

Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области задержана группы лиц, наладивших криминальную схему по хищению горюче-смазочных материалов с территории представительства АО “Qarmet”, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в министрестве внутренних дел.

"Установлено, что члены данной группы осуществляли свои преступные намерения длительное время – по сведениям потерпевшей стороны их действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 50 млн тенге. Кроме того, совместно со службой безопасности АО “Qarmet” к совершению хищений ГСМ проверяется причастность работников предприятия, в том числе охранной службы. В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъято около 5,5 тонн дизельного топлива, крупная сумма денежных средств и иные вещественные доказательства по делу. Все фигуранты водворены в ИВС. "Проводится досудебное расследование", —сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее МВД запустило ореинтировку на двух фигурантов группы по делу об особо крупном хищении в АО "Qarmet.