Преступность выросла в Астане, но снизилась в Алматы - статистика

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В столице Казахстана преступность увеличилась на полтысячи уголовных дел, а в Алматы – снизилась на 3 тысячи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

"Больше всего уголовных дел было заведено в Алматы (6,9 тысяч) и Астане (4,8 тысяч). Причем в первом случае произошло снижение на 3 тысячи, то во втором – рост на 0,5 тысяч", - говорится в сообщении.

К слову, по итогам I квартала было зарегистрировано 37,4 тысячи уголовных дел. Это на 16,2 процента (7,2 тысячи) меньше, чем год назад. Такие данные приводит КПСиСУ ГП РК. Для начала года это прям хороший показатель: за 8 лет число уголовных дел сократилось почти втрое.

"В Казахстане наиболее заметно снизилась регистрация убийств (более чем вдвое, до 122), изнасилований (на 38 процента, до 138), хулиганств (на 31 процент, до 423) и краж (на 26 процентов, до 12 тысячи). Регистрация мошенничеств, наоборот, незначительно выросла – на 2 процента, до 10 тысяч". – добавили в Комитете по правовой статистике и спецучетам генпрокуратуры РК.

Интересно то, что несмотря на снижение уровня преступности, преступников осталось столько же - около 15 тысяч. И показатель держится на этом уровне в I квартале уже три года подряд.