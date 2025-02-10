В Министерстве внутренних дел состоялось заседание Общественного совета, на котором подведены итоги работы в сфере обеспечения правопорядка и безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Глава ведомства Ержан Саденов рассказал о криминогенной обстановке в стране. Министр внутренних дел отметил, что ситуация существенно улучшается благодаря комплексным мерам, принятым за последние годы.

"Преступность снижена до 102 тысяч или на 11%. В абсолютных цифрах по сравнению с 2023 годом в 2024 году зарегистрировано на 12 700 меньше преступлений. Если с 90-х годов считать, тогда преступность превышала 200 тысяч регистрации. Но это не предел. Есть нулевой рубеж, к этому будем стремиться", - отметил министр.

За годы независимости наблюдается значительное снижение уровня преступности, которое достигло исторических минимумов. Статистические данные подтверждают эту тенденцию, демонстрируя существенные изменения в криминогенной обстановке.

Снижение касается таких тяжких преступлений как грабежи, кражи, изнасилования и убийства. Так, согласно данным, в 1997 году совершено 2594 убийства, по итогам прошлого года - 565.

Преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия, всегда представляли собой особую угрозу для общественной безопасности. Если почти 30 лет назад количество таких преступлений достигало почти 1,5 тысячи случаев в год, то в минувшем году такие факты сократились до 118.

Положительная динамика наблюдается и в отношении преступлений, совершенных группой лиц. В 1992 году в Казахстане было зафиксировано 18928 таких преступлений, а пик пришелся на 1994 год, когда количество подобных фактов достигло 24712. Этот период стал одним из самых сложных для правоохранительных органов, когда преступные группы активно действовали, и борьба с ними требовала значительных усилий. Однако за последние годы удалось существенно сократить их количество. В 2024 году число преступлений, совершенных группой лиц, составило 5588, что свидетельствует о снижении в более чем 4,5 раза. Вместе с тем, министр отметил, что преступность начала меняться, адаптируясь к современным вызовам и технологиям. Одним из новых и быстро развивающихся видов стала киберпреступность.

"Распространяется мошенничество. На них приходится 42% всех преступлений. Люди в погоне за прибылью вкладывают деньги в сомнительные инвестиции и пирамиды. Основные причины слабая финансовая грамотность населения, позднее обращение граждан в полицию. Это характерно для многих стран", - сказал глава МВД.

Ержан Саденов подчеркнул, что МВД активно борется с этой угрозой, принимая меры по улучшению профилактики и повышению осведомленности населения.

На заседании также рассмотрена работа, проделанная Общественным советом. Совет в нынешнем составе действует уже три года. За это время было сделано немало значимых шагов в области улучшения деятельности органов внутренних дел.

Отметим, что в целом взаимодействие правоохранительных органов и гражданского общества играет ключевую роль в обеспечении безопасности и укреплении правопорядка в стране. Только совместными усилиями можно добиться устойчивых результатов в борьбе с преступностью и повышении уровня правосознания граждан.