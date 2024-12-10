В Казахстане за последние пять лет наблюдается снижение уровня подростковой преступности. Однако в 2023-м году несовершеннолетние совершили на 11% больше правонарушений, чем в предыдущие годы. В правоохранительных органах это связывают с отсутствием должного надзора за детьми со стороны родителей, особенно в неблагополучных семьях. Какие меры принимают в стране в борьбе с подростковой преступностью, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

По данным МВД, в этом году за нахождение детей в ночное время вне дома было привлечено к ответственности более 100 тысяч родителей. Как отмечают полицейские, подростки часто идут на совершение преступлений из-за желания получить быстрый заработок или банального хулиганства. Один из способов изменить отношение подростков к своему поведению — позитивный авторитетный пример взрослых или сверстников.

"Медийные фигуры и блогеры должны ориентироваться на создании модных направлений - трендов, пропагандирующих семейные ценности. Стоить признать, что одни лишь силовые меры не позволят искоренить проблему с преступностью. Наличие среди несовершеннолетних негативных явлений требует мобилизации всех имеющихся ресурсов государства и общества", — отмечает начальник Управления Комитета административной полиции МВД РК Асет Оспанов.

Ещё один способ эффективной борьбы с правонарушениями среди несовершеннолетних – это ограничение доступа к интернет-контенту, пропагандирующему насилие и грубость. Полицейские уверяют, что такой контент негативно влияет на нравственное развитие подростка.

"В текущем году нами выявлено более 35 тысяч противоправных зарубежных интернет-ресурсов. Информация о них направлена в МКИ для блокирования доступа. Хочу заверить, что для МВД вопросы защиты прав несовершеннолетних являются приоритетными, и на любое нарушение их прав мы реагируем незамедлительно", — заверил Оспанов.

Также спикер добавил, что социальная изоляция, доступность алкоголя и запрещенных веществ являются причиной вовлечения подростков в криминальную среду.

Профилактика подростковой преступности

В Казахстане для профилактики подростковой преступности открыты бесплатные творческие кружки и спортивные секции. Здесь подросткам помогают развить навыки общения и самореализации, а также найти своё увлечение.

"В этом году, приказом Министерства туризма и спорта РК от 17 мая 2024 года внесены изменения в Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивные секции для детей и юношества и их функционирования. Теперь дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, регистрируются в информационной системе в приоритетном порядке", — рассказал Асет Оспанов.

Особое внимание уделяется социальному положению подростков. Так как нестабильная обстановка дома может стать катализатором для асоциального поведения. Полицейские тесно работают со школьными учителями и психологами. Они выявляют детей, которые подвергаются насилию в семье со стороны агрессора.

"Учитывая это, в текущем году нами разработаны законодательные поправки, значительная часть которых направлена на профилактику правонарушений в семье. Теперь суды наделены правом выселять агрессора из совместного жилища, вне зависимости от наличия у него альтернативного жилья. Выселено 195 правонарушителей", — поделился Асет Оспанов.

При этом агрессорам в обязательном порядке назначают психологическую помощь, чтобы изменить деструктивное поведение. Как отметил Оспанов, в этом году по решению суда назначена психологическая процедура 124 агрессорам.

"Введена ответственность за повторное нарушение защитного предписания со стороны семейного дебошира. Привлечено 180 правонарушителей", — рассказал спикер.

По словам Оспанова, эти меры направлены на создание безопасной среды для детей и профилактику семейного насилия. Сейчас также разрабатывается новый закон по ранней диагностике и профилактике правонарушений.

"К вопросам профилактики правонарушений будут вовлечены общественность, государственные органы и различные организации. Также будет введена точечная работа с лицами, склонными к нарушению закона, нивелировать все предпосылки к их антиобщественному поведению. Будет четко прописана компетенция ответственных органов, механизмы координации, инструменты индивидуальной профилактики", — пояснил Оспанов.

Роль родителей и образовательных учреждений

МВД Казахстана активно взаимодействует с родительской общественностью и органами образования. Для повышения безопасности детей разработаны мобильные приложения, такие как "102", и телефоны доверия, доступные для анонимных обращений.

"Для анонимных обращений, в каждой школе размещены контактные данные участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, информация о телефоне доверия для детей "111". Также ссылка на сайт в Instagram — "Бала Коргау", — рассказала Асет Опаснов.

Важной мерой стало закрепление участковых инспекторов за школами, что позволило оперативно выявлять и устранять проблемы. Кроме того, проводятся регулярные лекции, анкетирования и разъяснительные мероприятия для учащихся.

"1 сентября текущего года по поручению Министра внутренних дел первые руководители Департаментов полиции и служб Центрального аппарата МВД посетили школы, где рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мер безопасности при общении с незнакомцами, в том числе в социальных сетях", — поделился спикер.

Социализация подростков из группы риска

В Казахстане разработаны специальные программы для подростков из группы риска. Они включают создание социальных и реабилитационных центров, участие подростков в трудовых проектах и культурных инициативах, которые помогают им адаптироваться в обществе.

"В каждом подразделении разработаны графики проведения сотрудниками полиции еженедельных праворазьяснительных встреч с учениками. Помимо лекций, мы проводим анонимные анкетирования среди учащихся на предмет выявления фактов буллинга, вымогательств, насилия или иных правонарушений", — поделился Асет Оспанов.

Работу с такими детьми активно поддерживают государственные и общественные организации.

Законодательные изменения и контроль за доступом к алкоголю и табаку

За последние годы в Казахстане были приняты законы, направленные на усиление ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних. Среди них: пожизненное лишение свободы за изнасилование детей; уголовная ответственность за сексуальные домогательства и пропаганду самоубийств; административная ответственность за буллинг и кибербуллинг.

"В 2021 году введена специализация следователей-женщин по расследованию насильственных преступлений сексуального характера в отношении женщин и детей. С 10 апреля 2022 года женщинам и детям ставшими жертвам сексуального насилия помощь оказывается медицинская и психологическая, социальная и правовая на базе действующих в республике 63 кризисных центров", — поделился Асет Оспанов.

МВД РК продолжают предпринимать меры по ограничению продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Проблема злоупотребления вредными веществами среди подростков является одной из ключевых в профилактике правонарушений и охране здоровья подрастающего поколения.

"В текущем году сотрудниками полиции за появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших 18 лет, а равно распитие ими алкогольных напитков к ответственности привлечено более 1,8 тысяч родителей", — поделился спикер.

По словам Асета Оспанова, особую тревогу вызывает влияние социальных сетей, таких как Instagram и TikTok. Эти платформы нередко содержат контент, который пропагандирует нездоровые привычки, формируя у подростков неправильные стереотипы поведения. Распространение информации о вредных привычках через популярные приложения требует серьезного контроля и создания альтернативных информационных потоков, направленных на развитие здорового образа жизни.

"Поэтому мы направили письма в министерства просвещения, науки и высшего образования, а также культуры и информации об усилении идеологической и праворазъяснительной работы с подрастающим поколением", — заявил Оспанов.

Работа с семьями в сложной жизненной ситуации

Для предотвращения вовлечения детей из неблагополучных семей в преступную деятельность социальные службы Казахстана реализуют комплексные меры, направленные на улучшение материального положения, психологическую поддержку и социальную адаптацию.

"В этом году свыше пяти тысяч подростков были доставлены в Центры адаптации несовершеннолетних, где им оказывается необходимая помощь. В регионах созданы межведомственные мобильные группы, включающие представителей органов опеки, полиции, прокуратуры, образования и социальной защиты", — рассказал спикер.

По словам Асета Оспанова, мобильные группы провели 32 тысячи обходов, включая посещение 27 тысяч семей с детьми. В результате работы было выявлено 1200 семей в трудной жизненной ситуации. Для них предусмотрены социально-реабилитационные мероприятия, помощь в трудоустройстве, предоставление социальных пособий, организация занятости и обучение новым навыкам.

"Необходимо понимать, что только "полицейскими" мерами улучшить ситуацию в этой сфере невозможно. Проводимая органами внутренних дел борьба с детской преступностью без разрешения социальных проблем ее возникновения не приводит к ожидаемому результату", — рассказал спикер.

Международный опыт

Казахстан активно изучает и внедряет успешные международные подходы к борьбе с подростковой преступностью. Среди наиболее перспективных практик, которые планируется адаптировать: медиация и альтернативные методы наказания, реабилитационные программы, профилактика насилия и дискриминации.

На ближайшие годы Казахстан ставит задачу не только адаптировать эти практики, но и интегрировать их в национальную политику. Такой подход позволит укрепить систему защиты прав детей, улучшить профилактическую работу и снизить уровень подростковой преступности.

"Основой международной защиты прав детей является Конвенция ООН "О правах ребенка", к которой наша страна присоединилась на заре независимости. С апреля 2022 года по опыту Южной Кореи реализуется пилотный проект по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия на базе действующих в республике специализированных центров", — поделился Асет Оспанов.

В центрах созданы необходимые условия для жертв насилия, организована работа психологов с пострадавшими лицами, имеется возможность для проведения следственных действий следователями-женщинами.

"В текущем году проведено всего 666 следственных действий, в том числе 479 в отношении несовершеннолетних. В целом, правоохранительными органами динамично реализуется курс, направленный на усиление защиты прав детей", — подытожил Асет Оспанов.

Защита прав детей и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних остаются ключевыми приоритетами государственной политики Казахстана. Министерство внутренних дел в сотрудничестве с депутатами, государственными органами и общественными организациями провело значительную работу по совершенствованию законодательства и реализации профилактических мер.

По данным МВД, в текущем году удалось добиться снижения уровня подростковой преступности на шесть процентов, а за последние пять лет — на 30%. Эти достижения стали возможны благодаря разработке целевых планов, проведению оперативно-профилактических мероприятий и комплексному подходу к решению проблемы. Тем не менее, для закрепления успехов предстоит продолжать работу над улучшением правовой базы, расширением социальной поддержки и привлечением общественности к вопросам профилактики.