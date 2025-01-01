В ФБР подтвердили, что водитель автомобиля, который в новогоднюю ночь протаранил толпу людей в Новом Орлеане, был убит, передаёт BaigeNews.kz.

По информации властей города, не менее 10 человек погибли, 35 пострадали из-за наезда автомобиля на толпу. По данным ФБР, водитель специально въехал в толпу, чтобы убить как можно больше людей, а затем открыл огонь

"Сегодня утром человек направил автомобиль на толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Подозреваемый вступил в противостояние с правоохранительными органами, в данный момент он мёртв. ФБР работает с партнерами для того, чтобы изучить детали этого теракта", - цитирует заявление спецслужбы телеканал NBC News.

СМИ отмечают, что среди пострадавших два сотрудника полиции. Кроме того, на месте трагедии обнаружили предполагаемые взрывные устройства.

Отмечается, что за два дня до ЧП мужчина въехал в США через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования близким погибших, а избранный президент США Дональд Трамп в своём обращении назвал инцидент "актом чистого зла".

"Преступность у нас в стране на невиданном уровне. Все мы скорбим по невинным жертвами вместе с их близкими, в том числе и семьями сотрудников полицейского департамента Нового Орлеана", — цитирует Трампа Русская служба Би-Би-Си.

Напомним, автомобиль врезался в толпу прохожих в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Происшествие произошло около 3.15 ночи по местному времени. Власти назвали трагедию терактом.