Преступная группа занималась вымогательством в Рудном
Сегодня, 19:09
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Сегодня, 19:09Сегодня, 19:09
121Фото: polisia.kz
Сотрудники УБОП ДП Костанайской области задержали преступную группу, занимавшуюся вымогательствами на территории Рудного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация, что группа лиц, применяя физическую силу, оказывая моральное давление на двух жителей Рудного, вымогала машины, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов марки IPhone 15 и денежные средства. Они причинили материальный ущерб на общую сумму 12 миллионов тенге.
В ходе обыска изъяты ножи, сигнальный пистолет, учебная граната, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу.
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