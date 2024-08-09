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Преступная группа занималась вымогательством в Рудном

Сегодня, 19:09
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polisia.kz Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
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Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП ДП Костанайской области задержали преступную группу, занимавшуюся вымогательствами на территории Рудного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация, что группа лиц, применяя физическую силу, оказывая моральное давление на двух жителей Рудного, вымогала машины, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов марки IPhone 15 и денежные средства. Они причинили материальный ущерб на общую сумму 12 миллионов тенге.

В ходе обыска изъяты ножи, сигнальный пистолет, учебная граната, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу. 

 

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