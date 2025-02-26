Преступная группа орудовала в ЗКО
Ущерб от её действий составил около четырёх миллионов тенге.
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В ЗКО задержали членов преступной группы, занимавшихся кражами с территории строительных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Под подозрением оказались три жителя областного центра. Их обвиняют в серии краж на территории района Байтерек и Уральска.
"После совершения очередного преступления злоумышленники задержаны с поличным. Похищенные вещи изъяты в автомобиле одного из подозреваемых. Установлено, что преступники проникали в офисы и складские помещения строительных организаций, похищая товарно-материальные ценности. В одном из случаев они взломали замок на контейнере ТОО и похитили более 600 метров кабеля. В другом случае - украли сварочный аппарат, болгарки и другие инструменты", - сообщили в полиции.
Краденные вещи изъяты по месту жительства подозреваемых.
По факту совершения краж в крупном размере проводится досудебное расследование по пяти эпизодам. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ущерб, причинённый потерпевшим организациям, составляет около четырёх миллионов тенге.
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