В ЗКО задержали членов преступной группы, занимавшихся кражами с территории строительных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Под подозрением оказались три жителя областного центра. Их обвиняют в серии краж на территории района Байтерек и Уральска.

"После совершения очередного преступления злоумышленники задержаны с поличным. Похищенные вещи изъяты в автомобиле одного из подозреваемых. Установлено, что преступники проникали в офисы и складские помещения строительных организаций, похищая товарно-материальные ценности. В одном из случаев они взломали замок на контейнере ТОО и похитили более 600 метров кабеля. В другом случае - украли сварочный аппарат, болгарки и другие инструменты", - сообщили в полиции.

Краденные вещи изъяты по месту жительства подозреваемых.

По факту совершения краж в крупном размере проводится досудебное расследование по пяти эпизодам. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ущерб, причинённый потерпевшим организациям, составляет около четырёх миллионов тенге.