Преступная группа организовала канал незаконной миграции в Туркестанской области
Задержаны девять человек.
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В Туркестанской области задержали группу граждан, занимавшихся организацией незаконной миграции. Из Казахстана выдворили десять иностранцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Подозреваемые оказывали помощь иностранцам в незаконном пересечении госграницы.
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали девять человек, которые за вознаграждение предоставляли иностранцам поддельные судебные постановления для пересечения границы. По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.
Кроме того, десять иностранных граждан, которые пытались пересечь границу Казахстана с помощью фальшивых документов, выдворены из страны.
С начала года на пограничных постах "Казыгурт", "Жибек-жолы", "Конысбаев" и других проведено более 40 проверок в отношении лиц, занимающихся незаконным обменом валюты, а также профилактические беседы с водителями большегрузных автомобилей.
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