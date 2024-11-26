Преступная группа организовала канал незаконной миграции в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали группу граждан, занимавшихся организацией незаконной миграции. Из Казахстана выдворили десять иностранцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемые оказывали помощь иностранцам в незаконном пересечении госграницы.

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали девять человек, которые за вознаграждение предоставляли иностранцам поддельные судебные постановления для пересечения границы. По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Кроме того, десять иностранных граждан, которые пытались пересечь границу Казахстана с помощью фальшивых документов, выдворены из страны.

С начала года на пограничных постах "Казыгурт", "Жибек-жолы", "Конысбаев" и других проведено более 40 проверок в отношении лиц, занимающихся незаконным обменом валюты, а также профилактические беседы с водителями большегрузных автомобилей.