Преступление будет расследовано: Маулен Ашимбаев о покушении на казахстанца в Украине

Спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в этой ситуации какие-либо заявления о том, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, полностью не соответствуют реальности и являются прямыми провокациями для того, чтобы вовлечь Казахстан в какие-то геополитические игры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Любые заявления о том, что Казахстан был заинтересован, какие-то наши госорганы были заинтересованы - это всё провокации и инсинуации, которые не соответствуют действительности. На этот счёт Глава государства чётко изложил свою позицию, прокомментировал эту ситуацию. На сегодня в Казахстане все вопросы решаются в рамках правового поля, законов нашей страны. В этой связи Глава государства дал поручение, учитывая, что Айдос Садыков и его супруга являются гражданами Казахстана, принять необходимые меры по обеспечению их прав. Генеральная прокуратура нашей страны подключилась к расследованию, они на связи со своими коллегами из Украины. И с нашей стороны оказывается всё необходимое содействие", - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.

Он добавил, что позиция Казахстана здесь чёткая, ясная, в соответствии с законами страны.

"Это преступление будет расследовано нашими правоохранительными органами и коллегами из Украины. Вся необходимая информация будет донесена до общественности", - пояснил Ашимбаев.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца Айдоса Садыкова в Киеве. Позже стало известно о причастности в нападении сотрудника МВД РК. Данную информацию прокомментировали в полиции. Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в покушении на казахстанца в Киеве.