Престижную премию в сфере туризма получил Казахстан

Kazakh Tourism отметили наградой Uzakrota Travel Awards за вклад в продвижение страны на международной туристской арене, передаёт BaigeNews.kz.

В Стамбуле состоялся международный саммит Uzakrota Travel Summit 2024 – одно из ключевых событий в туриндустрии. В ходе мероприятия вручены ежегодные премии в 40 номинациях за результаты в сфере туризма и продвижение стран как привлекательных туристских направлений.

Итоги конкурса подведены с учетом мнения экспертов и широкой аудитории. Казахстан впервые удостоен премии Uzakrota Travel Awards.

Мероприятие объединило 15 тысяч делегатов из 110 стран. Kazakh Tourism презентовал участникам саммита туристский потенциал и инвестиционные возможности Казахстана.

В 2025 году Казахстан планирует продолжить укреплять туристические связи с Турцией и другими странами, приняв участие в международной туристской выставке EMITT в Стамбуле.

"Турция занимает второе место по числу прибытий в Казахстан, не считая страны СНГ. Безвизовый режим сроком до 30 дней и регулярные прямые рейсы между Казахстаном и Турцией способствуют росту туристского потока. В первом полугодии этого года количество турецких путешественников, посетивших нашу страну, увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщили в Минтуризма.

Напомним, в этом году международное издательство Lonely Planet отметило Казахстан одной из лучших стран для путешествий в 2025 году по результатам рейтинга Best in Travel.