Престижность профессии водника занижена - учёный
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Сложная паводковая ситуация в стране стала следствием недостаточной подготовки инженеров-гидротехников и инженеров-строителей. Об этом заявил учёный Михаил Сенников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Ситуация, которая сложилась - это стечение очень многих обстоятельств. Это и природные условия, и большое количество осадков на севере, востоке и западе Казахстана. Ну и, конечно, как сказал глава государства, мы немножко упустили именно подготовку инженеров-гидротехников, инженеров-строителей. До конца прошлого века мы выпускали примерно до 200-250 специалистов только одним Гидромелиоративно-строительным институтом, который находился в Джамбуле. Сегодня подготовку гидротехников ведут восемь вузов, а количество их снижается ежегодно", - сказал советник ректора института "Водное хозяйство и природообустройство" Михаил Сенников.
Учёный уверен, что престижность профессии водника у нас в стране очень занижена. Сложившуюся проблему, по его словам, можно решить изменением образовательных программ, подготовкой и переподготовкой водников, линейных работников-водников. В свою очередь вуз, в котором работает профессор, готов внести свой вклад в решение проблемы.
"Мы ежегодно готовим повышение квалификации для работников Казводхоза. Сложившуюся ситуацию анализируем. У нас есть предложение. Вероятность повторения всегда остаётся. Наши специалисты, доктора наук, которые занимаются этими вопросами уже многие десятилетия, вполне резонно и доступно могут объяснить работникам Казводхоза, каким образом избежать такие ситуации", - сказал Сенников.
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