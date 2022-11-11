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Пресс-секретарь Токаева разъяснил заявление президента на саммите ОТГ Сегодня, 16:47
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Пресс-секретарь Токаева разъяснил заявление президента на саммите ОТГ

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, почему Касым-Жомарт Токаев поднял тему территориальной целостности на саммите Организации тюрских государств, передает BaigeNews.kz. Глава государства сегодня в Самарканде сообщил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств.
"От СМИ поступают вопросы относительно сделанного на сегодняшнем саммите Организации тюркских государств в Самарканде заявления президента о поддержке территориальной целостности всех государств и соблюдении Устава ООН. В связи с этим хотел бы отметить, что данное заявление глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств. Казахстан, как неоднократно говорил наш президент, последовательно придерживается Устава ООН и ключевых принципов международного права", - написал Желдибай в Facebook.
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#территориальная целостность #саммит ОТГ #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:47
70
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