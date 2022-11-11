Пресс-секретарь Токаева разъяснил заявление президента на саммите ОТГ

"От СМИ поступают вопросы относительно сделанного на сегодняшнем саммите Организации тюркских государств в Самарканде заявления президента о поддержке территориальной целостности всех государств и соблюдении Устава ООН. В связи с этим хотел бы отметить, что данное заявление глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств. Казахстан, как неоднократно говорил наш президент, последовательно придерживается Устава ООН и ключевых принципов международного права", - написал Желдибай в Facebook.