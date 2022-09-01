Пресс-секретарь Токаева прикинул, сколько получат дети из нацфонда Казахстана

Пресс-секретарь президента назвал примерные цифры от инициативы Токаева перечислять часть инвестдохода на счета юных граждан, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Fasebook-аккаунт Руслана Желдибая.

"Глава государства в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум три тысячи долларов", - написал Руслан Желдибай.