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  • Пресс-секретарь Токаева прикинул, сколько получат дети из нацфонда Казахстана
unicef.org Сегодня, 17:00
204
Фото: unicef.org

Пресс-секретарь Токаева прикинул, сколько получат дети из нацфонда Казахстана

Пресс-секретарь президента назвал примерные цифры от инициативы Токаева перечислять часть инвестдохода на счета юных граждан, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Fasebook-аккаунт Руслана Желдибая.

"Глава государства в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум три тысячи долларов", - написал Руслан Желдибай.

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#Нацфонд #послание народу #Токаев
Сегодня, 17:00
204
Журналист

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