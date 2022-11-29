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  • Пресс-секретарь Токаева объяснил "идею тройственного союза России, Казахстана и Узбекистана"
vestikavkaza.ru Сегодня, 12:02
43
Сегодня, 12:02
43
Фото: vestikavkaza.ru

Пресс-секретарь Токаева объяснил "идею тройственного союза России, Казахстана и Узбекистана"

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай прокомментировал информацию о создании тройственного союза России, Казахстана и Узбекистана, передает BaigeNews.kz
"От СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита Главы государства в Москву. В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон", - написал он на своей странице в Facebook.
 
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#газовый вопрос #Руслан Желдибай
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:02
43
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