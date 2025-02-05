Российские ведомства внимательно изучат предварительный отчёт Министерства транспорта Казахстана о расследовании крушения пассажирского самолёта Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ведомости.

"Это предварительный отчёт. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из администрации президента эту тему комментировать не считаем возможным", – уточнил он.

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190.