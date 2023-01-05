Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай получил новую должность

Указом главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен заместителем руководителя администрации президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

При этом он сохранил должность пресс-секретаря президента Казахстана.

Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале "Казахстан". С 2012 по 2018 год работал руководителем отдела, продюсером на телеканале "Алматы".

С 2018 по 2019 год — и.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год — заместитель председателя Комитета информации министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 по февраль 2022 года - заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента РК.