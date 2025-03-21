  • 21 Марта, 08:44
  • BAIGENEWS

Пресс-секретарь Президента напомнил о жизненном принципе Касым-Жомарта Токаева

Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость — гласит народная мудрость.

Сегодня, 08:01
АВТОР
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facebook.com/ruslan.zheldibay Сегодня, 08:01
Сегодня, 08:01
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Фото: facebook.com/ruslan.zheldibay

Пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай в социальных сетях поделился цитатой о жизненном принципе Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz. 

"Президент: Существует казахская народная мудрость: "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость". Это мой жизненный принцип, которому я неукоснительно следую", — написал Руслан Жельдибай на своей странице в Facebook".

Напомним, эту фразу казахстанцы запомнили из речи Главы государства на церемонии инаугурации в ноябре 2022 года. Тогда  Касым-Жомарт Токаев пообещал неукоснительно следовать каждому слову Конституции.

 

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