Пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай в социальных сетях поделился цитатой о жизненном принципе Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент: Существует казахская народная мудрость: "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость". Это мой жизненный принцип, которому я неукоснительно следую", — написал Руслан Жельдибай на своей странице в Facebook".