Пресс-секретарь Президента напомнил о жизненном принципе Касым-Жомарта Токаева
Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость — гласит народная мудрость.
Сегодня, 08:01
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Сегодня, 08:01Сегодня, 08:01
83Фото: facebook.com/ruslan.zheldibay
Пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай в социальных сетях поделился цитатой о жизненном принципе Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Президент: Существует казахская народная мудрость: "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость". Это мой жизненный принцип, которому я неукоснительно следую", — написал Руслан Жельдибай на своей странице в Facebook".
Напомним, эту фразу казахстанцы запомнили из речи Главы государства на церемонии инаугурации в ноябре 2022 года. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал неукоснительно следовать каждому слову Конституции.