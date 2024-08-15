Пресноводных черепах заметили в Каспийском море в Мангистауской области

Экологи обнаружили пресноводных черепах в Каспийском море, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"В Мангистауской области обитает один вид водных черепах – европейская болотная черепаха. Она распространена в пресноводном озерце в урочище Саура, также возможно ее обитание в пресноводных водоемах урочищ Тамшалы и Самал. В последние годы распространялись слухи о том, что черепаху встречали в Каспийском море, что считалось маловероятным, так как морская вода, как известно, соленая", - говорит Адильбек Козыбаков, член регионального экологического совета ассоциации Ecojer.

Данную черепаху на острове Кулалы – самом большом из архипелага Тюленьи острова, обнаружил и председатель областного филиала республиканской ассоциации "Qazaq balyk" Данияр Акимжанов.

Таким образом, информация о пресноводных черепахах в Каспийском море подтвердилась.

"Возможно, перед нашими глазами творится образование нового подвида пресноводной черепахи, способной жить в соленой воде, тем более, что вода Каспия по сравнению с водой Мирового океана считается слабосоленой", - считает Козыбаков.

Он надеется, что эксперты-герпетологи Института зоологии страны прольют свет на это явление природы.