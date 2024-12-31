Житель города, имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

"В соответствии с Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, при переселении пенсионера в пределах государств-участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера", - говорится в сообщении.

Таким образом, пенсионные выплаты не могут быть назначены одновременно в двух государствах - участниках Соглашения.

"По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге", - отметили в прокуратуре.

Напомним, присвоевшего крупную сумму денег казахстанца задержали в Дубае.