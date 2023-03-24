Пресечена преступная схема бухгалтеров в КТЖ - прокуратура

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Спецпрокуроры главной транспортной прокуратуры раскрыли признаки преступной схемы хищения денежных средств в особо крупном размере в Алматинском отделении ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", передаёт BaigeNews.kz.

По версии следствия, махинация стала возможной ввиду отсутствия интеграции между программой "SAP HRP" для расчета заработной платы и интернет-банкингом предприятия, в связи с чем, бухгалтерия имела возможность по своему закладывать нужные цифры по оплате работникам.

"В течение четырех лет излишние начисления переводились на карточки своих доверенных лиц, которые их обналичивали и передавали злоумышленнику. На сегодня обвиняемое лицо предано суду", - сообщили в транспортной прокуратуре.

Ранее, за совершение аналогичного преступления в этом же предприятии в январе 2023 года судом осуждена ведущий бухгалтер Кундакбаева Ж., которая похитила более 80 миллионов тенге.

Ежегодные аудиторские и ревизионные проверки не выявляли все эти недостачи. Для дачи им правовой оценки инициировано соответствующее досудебное расследование.