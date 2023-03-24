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obninsk.kp40.ru Сегодня, 12:03
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Сегодня, 12:03
212
Фото: obninsk.kp40.ru

Пресечена преступная схема бухгалтеров в КТЖ - прокуратура

Спецпрокуроры главной транспортной прокуратуры раскрыли признаки преступной схемы хищения денежных средств в особо крупном размере в Алматинском отделении ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", передаёт BaigeNews.kz

По версии следствия, махинация стала возможной ввиду отсутствия интеграции между программой "SAP HRP" для расчета заработной платы и интернет-банкингом предприятия, в связи с чем, бухгалтерия имела возможность по своему закладывать нужные цифры по оплате работникам. 

"В течение четырех лет излишние начисления переводились на карточки своих доверенных лиц, которые их обналичивали и передавали злоумышленнику. На сегодня обвиняемое лицо предано суду", - сообщили в транспортной прокуратуре.

Ранее, за совершение аналогичного преступления в этом же предприятии в январе 2023 года судом осуждена ведущий бухгалтер Кундакбаева Ж., которая похитила более 80 миллионов тенге.

Ежегодные аудиторские и ревизионные проверки не выявляли все эти недостачи. Для дачи им правовой оценки инициировано соответствующее досудебное расследование.       

"Также выяснилось, что бухгалтерская программа "SAP HRP" действует во многих предприятиях АО "НК "КТЖ". Для установления заслона подобным хищениям транспортной прокуратурой в адрес Национального оператора внесено представление о пересмотре действующей системы оплаты труда, оцифровке ключевых действий сотрудников бухгалтерии и привлечении к ответственности виновных должностных лиц за ненадлежащую организацию работы в данной сфере", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

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Сегодня, 12:03
212
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