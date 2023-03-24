- Токаев пообещал оказать поддержку казахстанским шахматистам 12:54 88
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 12:29 217
- Хлопок угольной пыли произошёл на Риддерской ТЭЦ 12:07 238
- Пресечена преступная схема бухгалтеров в КТЖ - прокуратура 12:03 212
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 11:34 293
- Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана 10:53 337
- Восемь казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира 10:30 508
- Рыбакина выдала триллер на старте нового турнира после триумфа в США 10:18 522
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана 10:10 314
- Назван средний размер пенсии в Казахстане 09:59 383
- Новые правила выгула кошек и собак разработали в Казахстане 09:36 377
- Коронавирусом за сутки заразились 22 казахстанца 09:18 339
- Тайник с боеприпасами найден в Талдыкоргане 08:51 357
- Казахстан подтвердил статус свободной от ящура страны 08:35 503
- Спецоперация МВД: 72 тонны прекурсоров изъяли в Алматы 08:14 444
- Первый саммит механизма Китай—Центральная Азия состоится в мае 07:49 401
- В Атырау начался суд против Kсell 06:45 436
- Население Канады выросло за год на миллион человек 05:37 500
- Житель Атырауской области пришёл в суд пьяный 04:23 452
- В Узбекистане приготовили 80-метровую шаурму 03:41 522
- 642 сайгачьих рога пытались продать в Уральске 02:51 427
- Массовое строительство жилья началось в Турции после землетрясения 01:45 498
- Массовое отравление школьников в Шымкенте: какие решения принял оперштаб 01:05 514
- Президент Финляндии подписал законы о членстве страны в НАТО 00:27 574
- Потасовку в Шахтинске полицейские пытались остановить выстрелом в воздух 23.03.2023 543
- Три казахстанки пробились в финал женского чемпионата мира по боксу в Индии 23.03.2023 766
- Учёные расшифровали ДНК Бетховена 23.03.2023 451
- На продающих амулеты попрошаек жалуются жители Актау 23.03.2023 783
- Президент Казахстана поговорил по телефону с эмиром Катара 23.03.2023 514
- Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны 23.03.2023 833
- Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира в Индии 23.03.2023 672
- Противотанковую мину нашли на льду озера в Кокшетау 23.03.2023 575
- Алуа Балкибекова уступила боксёрше из Индии на чемпионате мира 23.03.2023 564
- Создатели легендарного шутера представили новую версию Counter-Strike 23.03.2023 742
- Учеников пяти школ в Атырау переводят на дистанционку 23.03.2023 756
- Казахстанские теннисистки пробились в полуфинал чемпионата мира до 14 лет 23.03.2023 550
- Школьник из Туркестанской области изобрёл "умную" ферму 23.03.2023 797
- Первая ракетка мира Ига Швёнтек не сможет приехать в Астану 23.03.2023 606
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 822
- Токаев поговорил по телефону с королём Иордании 23.03.2023 522
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 880
- В Карагандинской области начали взрывать лёд 23.03.2023 566
- Павлодарских школьников за 10 дней научили шить нацинальные головные уборы 23.03.2023 617
- Производство бензина и дизтоплива в Казахстане превысило план Минэнерго 23.03.2023 641
- Более 70 тысяч кубометров талой воды за сутки откачали в Актюбинской области 23.03.2023 595
- В Японии начался сезон цветения сакуры 23.03.2023 628
- Какую опасность несёт гастрит, рассказал казахстанский врач 23.03.2023 802
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 905
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане продолжает снижаться 23.03.2023 795
- Морпех из Актау поднял барана 230 раз и установил рекорд 23.03.2023 940
- Бублик проиграл на старте турнира в Майами 23.03.2023 598
- Один день из жизни военных моряков. Репортаж из Актау 23.03.2023 1044
- Отголоски пяти землетрясений за ночь зафиксировали казахстанские сейсмологи 23.03.2023 1393
- Тайник с боеприпасами обнаружен в Талдыкоргане 23.03.2023 699
- Синоптики обещали неблагоприятные метеоусловия в 12 городах страны 23.03.2023 648
- Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана 23.03.2023 1081
- В Англии мужчину подожгли возле мечети 23.03.2023 1288
- Весовую категорию Головкина и Алимханулы признали худшей в боксе 23.03.2023 912
- Как благоустроить свой двор за бюджетные деньги 23.03.2023 836
- Глава стройфирмы осуждён по делу о смерти сотрудника в Усть-Каменогорске 23.03.2023 672
- Ангелина Лукас назвала самую лучшую боксершу во всей сборной Казахстана 23.03.2023 1632
- В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 23.03.2023 745
- Военные оригинально поздравили астанчан с Наурызом 23.03.2023 773
- Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО 23.03.2023 697
- Семья госпитализирована после взрыва газа в Туркестане 23.03.2023 756
- Ребёнок выпал из коляски во время прогулки в Атырау 22.03.2023 825
- Осужденную на 20 лет казахстанку признали невиновной во Франции 22.03.2023 1144
- Шесть казахстанок вышли в полуфинал женского чемпионата мира по боксу 22.03.2023 1491
- Казахстан побил рекорд по приготовлению Наурыз коже 22.03.2023 749
- Битва искусственных интеллектов: Google запустил соперника ChatGPT 22.03.2023 947
- Дождь, снег и туман ожидаются 23 марта в некоторых регионах страны 22.03.2023 677
- Необычное поздравление с Наурызом получили казахстанцы из космоса 22.03.2023 813
- Алуа Балкибекова побывала в нокдауне и стала чемпионкой мира в Индии 22.03.2023 4556
- 42 молодые семьи получили жильё по программе "Актобе жастары" 22.03.2023 882
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 2409
- Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую — СМИ 22.03.2023 1580
- Дети дипломатов и студенты: как Наурыз отметили в Китае 22.03.2023 739
- В Алматы разыграли первый Кубок Казахстана по теннису на колясках 22.03.2023 762
- Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в Актюбинской области 22.03.2023 797
- Украденный Наурыз: как казахи боролись за свою идентичность в СССР 22.03.2023 1114
Пресечена преступная схема бухгалтеров в КТЖ - прокуратура
Спецпрокуроры главной транспортной прокуратуры раскрыли признаки преступной схемы хищения денежных средств в особо крупном размере в Алматинском отделении ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", передаёт BaigeNews.kz.
По версии следствия, махинация стала возможной ввиду отсутствия интеграции между программой "SAP HRP" для расчета заработной платы и интернет-банкингом предприятия, в связи с чем, бухгалтерия имела возможность по своему закладывать нужные цифры по оплате работникам.
"В течение четырех лет излишние начисления переводились на карточки своих доверенных лиц, которые их обналичивали и передавали злоумышленнику. На сегодня обвиняемое лицо предано суду", - сообщили в транспортной прокуратуре.
Ранее, за совершение аналогичного преступления в этом же предприятии в январе 2023 года судом осуждена ведущий бухгалтер Кундакбаева Ж., которая похитила более 80 миллионов тенге.
Ежегодные аудиторские и ревизионные проверки не выявляли все эти недостачи. Для дачи им правовой оценки инициировано соответствующее досудебное расследование.
"Также выяснилось, что бухгалтерская программа "SAP HRP" действует во многих предприятиях АО "НК "КТЖ". Для установления заслона подобным хищениям транспортной прокуратурой в адрес Национального оператора внесено представление о пересмотре действующей системы оплаты труда, оцифровке ключевых действий сотрудников бухгалтерии и привлечении к ответственности виновных должностных лиц за ненадлежащую организацию работы в данной сфере", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
-
Trend news
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 12:29 189
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 822
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 879
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 904
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 2396
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1000
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1000
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1037
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1019
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5279
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1040
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1139
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1288
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1178
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1149
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1199
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7616
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1880
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3611
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2923
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8205
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1519
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1534
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1398
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4851
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1380
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6767
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3634
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2009
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18832
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4290
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3438
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2350
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3272
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20976
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2976
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2393
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2158
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2362
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6426
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11214
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2724
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4125
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3058
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15706
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 3908
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2773
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2393
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5442
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2793
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4375
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4843
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6268
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12109
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2843
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3756
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38029
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2957
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3154
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3772
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2998
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6167
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 4036
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3678
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7322
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4127
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3282
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3514
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14344
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3436
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13406
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16462
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3751
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5539
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2753
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8718
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 18100
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 27074
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 5052
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 4022
-
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 11:34 282
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 757
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 943
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 779
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1638
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1363
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1176
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1186
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1486
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1434
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1164
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1755
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1334
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1682
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1795
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1669
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1686
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6569
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1832
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1899
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1914
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2147
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1838
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2586
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2204
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2198
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2767
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2428
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2236
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2964
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2868
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2753
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2608
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3404
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3712
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3249
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4170
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3917
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3390
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3959
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4131
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3412
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4479
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4323
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4217
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4789
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3688
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4011
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4129
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4582
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4526
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5088
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4718
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4376
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4038
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4161
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4551
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5019
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5117
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5247
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5062
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7220
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5782
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4920
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5393
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4989
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4560
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4846
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4886
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5072
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5581
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5708
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4595
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6388
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5268
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5627
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5140
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5673
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5778
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 6548