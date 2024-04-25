ОПГ из псевдоохранников работала в клубах Павлодара
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Оперативниками по борьбе с организованной преступностью установлены жители города Павлодара, которые осуществляли незаконную охранную деятельность по обеспечению безопасности и фейс-контролю в увеселительных заведениях города без разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Следствием установлено, что фигуранты организовали незаконную охранную деятельность в 12 увеселительных заведениях города, куда набирали молодых парней из числа маргинальной молодежи, спортивно-подготовленных, не имеющих квалификационные требования для осуществления работы в качестве охраны, при этом трудовые договора не заключались.
"По факту незаконной охранной деятельности начато досудебное расследование", – сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.
В ходе проведения отработок с 12 увеселительных заведений, которые являются наиболее посещаемыми в регионе, доставлено порядка 30 лиц, осуществляющих охранную деятельность, в том числе организаторы незаконного охранного агентства.
Полиция полагает, что доход от незаконной охранной деятельности за весь период существования принес организаторам свыше 200 миллионов тенге.
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