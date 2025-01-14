В январе 2025 года КНБ совместно с полицией и при координации органов прокуратуры в городе Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресечена деятельность религиозных радикалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"Взяты под стражу 3 лица, подозреваемых в пропаганде терроризма, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций. Двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков, вернулся с заданием в Казахстан, где был задержан и осужден. Отбыв длительное наказание, вышел на свободу, но не отказался от радикальной идеологии", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий по местам их проживания изъяты религозная литература, иные вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Фото видео: КНБ РК.