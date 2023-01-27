Преподаватель вуза требовал со студентов взятку за сдачу экзамена в Таразе

Фото: polisia.kz

В Таразе полицейские задержали преподавателя вуза, вымогавшего у студентов взятку в размере 50 тысяч тенге за сдачу экзамена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Полицейские задержали 46-летнего педагога в служебном кабинете при получении взятки от студента в размере 200 тысяч тенге.

"Установлено, что подозреваемый для прохождения трёхмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента по 50 тысяч тенге. Преподаватель свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК — "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трёх до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества, либо лишением свободы на срок от трёх до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью.