Преподаватель отдал мошеннице два миллиона тенге в Акмолинской области

Преподаватель стал жертвой мошенницы в Акмолинской области. Почти за два миллиона тенге мужчине пообещали оказать содействие в обучении и получении сертификата о повышении квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился житель Щучинска. Мужчина рассказал, что намеревался пройти курсы повышения квалификации. В одной из групп в WhatsApp он связался с представительницей учебного центра, которая за определённую сумму пообещала ему пройти обучение и получить сертификат.

За услуги заявитель передал злоумышленнице один миллион 980 тысяч тенге. Не получив нужный документ, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Установлена 31-летняя жительница Шу.

Отделом полиции по факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК “Мошенничество”.



