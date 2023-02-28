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Лента новостей

скриншот с видео Сегодня, 04:57
77
Сегодня, 04:57
77
Фото: скриншот с видео

Преподаватель избил московского школьника на уроке

В Москве преподаватель избил ученика школы во время урока финансовой грамотности. Предварительно, ему не понравилась причёска школьника,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сергей Окопский в школе №2031 руководит кадетским классом и обучает детей тому, как работать с деньгами и не превратиться в банкрота. На очередном уроке мужчина увидел восьмиклассника с длинными волосами и потребовал выйти из помещения. 

Как только мальчик отказался, Сергей Валерьевич схватил его за волосы и потащил в коридор. Там преподаватель перевёл мальчика в партер и нанёс несколько ударов. Вскоре приехала скорая помощь. Пострадавшего осмотрели и диагностировали травму носа и головы.

Самого преподавателя уволили. По словам директора учреждения, его поразило поведение Сергея Окопского — сказал, что такое недопустимо. Но уточнил, что мужчина сорвался из-за непослушного ученика. Сейчас администрация школы проводит внутреннее расследование. Также проверку проводит следственный комитет по Москве.

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#избиение #школьник #Москва #педагог
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:57
77
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