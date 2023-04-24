Преподаватель из Павлодара дебютировал в "Своей игре" на российском ТВ

Фото: скрин из видео

Преподаватель из Павлодара Валерий Есаулков сыграл в популярной российской ТВ-программе "Своя игра", передаёт BaigeNews.kz. Это был дебют молодого учителя в интеллектуальном шоу.

Есаулкову 29 лет, он преподаёт инженерные дисциплины в университете, который до этого окончил. В своё свободное время он пытается освоить пианино и делает оригами.

Ведущий "Своей игры" Пётр Кулешов, заметив волнение новичка, обратился к нему с вопросом "Почему вы так мрачны". На что участник ответил, что у него "нет поводов быть мрачным".

Соперниками казахстанца стали преподаватель из Москвы и редактор из Казани. Несмотря на проигрыш, зрители программы высоко оценили дебют Валерия: