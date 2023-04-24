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скрин из видео Вчера, 11:20
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Вчера, 11:20
1638
Фото: скрин из видео

Преподаватель из Павлодара дебютировал в "Своей игре" на российском ТВ

Преподаватель из Павлодара Валерий Есаулков сыграл в популярной российской ТВ-программе "Своя игра", передаёт BaigeNews.kz. Это был дебют молодого учителя в интеллектуальном шоу. 

Есаулкову 29 лет, он преподаёт инженерные дисциплины в университете, который до этого окончил. В своё свободное время он пытается освоить пианино и делает оригами. 

Ведущий "Своей игры" Пётр Кулешов, заметив волнение новичка, обратился к нему с вопросом "Почему вы так мрачны". На что участник ответил, что у него "нет поводов быть мрачным". 

Соперниками казахстанца стали преподаватель из Москвы и редактор из Казани. Несмотря на проигрыш, зрители программы высоко оценили дебют Валерия: 

"Валерий молодец! Первая игра - и показал хорошие знания. Победить не повезло, игра есть игра. Но у него всё ещё впереди"

"Очень приятный молодой человек Валерий, прекрасно играл для дебютанта"

"Валерий, ты умница, действительно яркий дебют. Надеюсь, ещё увидим тебя в игре", - писали зрители передачи в Youtube. 

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Журналист
Вчера, 11:20
1638
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