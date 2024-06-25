Преподавали из Казахстана будут работать в вузах Южной Кореи

Четыре преподавателя из Казахстана прошли отбор и будут работать в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования.

В ведомстве сообщили, что министр Саясат Нурбек, находясь с визитом в Южной Корее, подписал меморандум с главой Офиса образования провинции Кёнгидо Им Тэ Хи. Документ знаменует начало сотрудничества, которое принесёт пользу обеим странам и станет примером успешного экспорта образовательных услуг.

В провинции Кёнгидо возникла потребность в квалифицированных русскоязычных педагогах. Для казахстанских преподавателей это уникальная возможность получить зарубежный опыт, который повысит их профессиональный уровень и статус.

"По условиям сотрудничества, корейская сторона берёт на себя все расходы по перелёту, проживанию и оплате ежемесячной заработной платы преподавателям. Контракты заключаются на один учебный год с возможностью продления", - уточнили в Министерстве.

МНВО РК изначально отобрало 17 кандидатов из ведущих педагогических вузов страны. Все они владеют корейским и английским языками, что является важным фактором для успешной интеграции в образовательную систему Южной Кореи. 10 кандидатов были приглашены на интервью в Астане с участием представителей Офиса образования провинции Кёнгидо.

По итогам строгого отбора выбраны четыре преподавателя из КазНУ, Казахского национального женского педагогического университета, Аркалыкского педагогического института имени Алтынсарина и КазУМОиМЯ. Уже через месяц они отправятся в Корею.