Центр ядерной медицины и онкологии объявил о запуске нового радиофармпрепарата 18F-PSMA-1007 на основе изотопа фтора-18. Препарат впервые произведён в Казахстане и открывает новые возможности в диагностике рака предстательной железы, передаёт BaigeNews.kz.

18F-PSMA-1007 представляет собой вещество, которое, после введения в организм пациента, накапливается в тканях простаты. Это позволяет с высокой точностью определить наличие рака, метастазов или других онкологических патологий. Визуализация осуществляется с помощью ПЭТ/КТ-сканирования, которое значительно превосходит традиционные методы лучевой диагностики по точности и информативности.

Весь процесс – от синтеза изотопа до проведения диагностики – полностью осуществляется на базе Центра ядерной медицины и онкологии. На начальном этапе изотоп фтора-18 производится на специальном оборудовании – циклотроне. Далее поступает в лабораторию синтеза, где химики создают радиофармпрепарат. После этого он проходит тщательную проверку в лаборатории контроля качества. Лишь затем, с учётом индивидуальных особенностей пациента, препарат фасуется и доставляется в отделение радионуклидной диагностики.

После введения препарата пациент ожидает в специальной палате, пока вещество накапливается в организме. Затем проводится ПЭТ/КТ-сканирование, результаты которого анализируют онкологи. Эти данные не только помогают в постановке точного диагноза, но и определяют дальнейшую тактику лечения и мониторинг его эффективности.

18F-PSMA-1007 стал уже третьим радиофармпрепаратом, полный цикл производства которого освоен на базе Центра. Это значимый шаг в развитии ядерной медицины страны, который позволяет не только расширить возможности диагностики, но и повысить качество лечения онкологических заболеваний.