Преодолеваем стеснение и начинаем говорить - Люди разных национальностей учат казахский в разговорном клубе

Больше года назад в Алматы появился клуб "Батыл бол", в котором все желающие абсолютно бесплатно могут изучать казахский язык в удобном формате с упором на развитие разговорной речи. Основал проект русский парень из Костаная Алексей Скалозубов. Очень быстро благородная инициатива распространилась и на другие города Казахстана. Нашлись волонтёры, спонсоры и организации, которые безвозмездно предоставляют помещения для встреч. Корреспондент BaigeNews.kz сходил на занятие в Астане и поговорил с участниками и организаторами этого проекта, который уже приобрёл характер сообщества или движения, сближающего людей разных этносов и профессий.

Мы также созвонились с основателем клуба Алексеем Скалозубовым и попросили его рассказать о проекте.

"Для поддержки и сплочения людей, помощи в нахождении "своего места" в нашей стране посредством изучения и овладения казахским языком был организован наш клуб "Батыл бол". Клуб стабильно функционирует в пяти городах - Алматы, Астана, Атырау, Костанай, Уральск. Во всех городах формат клуба заключается в живом общении на казахском со множеством интерактивных и развлекательных аспектов", - отметил он.

В Алматы, по словам Скалозубова, помимо живого общения проводится регулярное обучение грамматике.

"На данный момент обучаем пять разных групп одновременно. Я сам постоянно посещаю и провожу встречи и занятия. Лично провёл более 220 таких встреч. Участники "Батыл бол" - это люди разных возрастов, этносов, вероисповеданий, профессий. Абсолютно разные люди, которых объединяет любовь к своей стране, желание связать свое будущее с Казахстаном и овладеть казахским языком, впоследствии используя его в повседневной жизни. "Батыл бол" – это прекрасная формула для сплочения людей и изучения казахского языка - здесь тебе рады, от тебя ничего не требуют, тебе помогают и поддерживают. Все добровольно и открыто", - отметил он.

Основатель клуба добавил, что даже иностранцы, не знающие русского и казахского языков, получают нужную поддержку и быстрее вливаются в казахстанское общество благодаря такому формату обучения.

29-летняя Нуржауган Мурзагалиева - SMM-специалист из Уральска. В своём городе она уже почти год занимается организационными вопросами клуба: находит помещение, оповещает участников и так далее. В Уральске обучение проходит в зданиях автошколы и учебного центра, которые предоставляют свои помещения бесплатно. На вопрос о том, почему она посещает клуб и помогает ему, девушка ответила так:

"Я в этом вижу пользу и для себя, и для общества. Во-первых, я хотела бы сама свободно и уверенно разговаривать на казахском языке, потому что я казашка, но училась в русской школе. Поэтому это в первую очередь моя боль. За время существования клуба я очень хорошо подтянула свой казахский, стала лучше говорить, где-то сторис в соцсетях выкладывать на казахском. Заметила, что иногда даже думаю на казахском. И я хотела найти такое окружения, где люди тоже как я хотят научиться свободно говорить на казахском языке", - поделилась она.

Нуржауган отметила, что в уральском клубе сформировался уже некий костяк, который проводит время вместе и кроме официальных встреч.

"Мы вместе ходим, допустим, в кино, кафе, общаемся, стараемся говорить на казахском языке. Недавно ходили на фильм "Оян, қазақ!". На природу выезжали летом", - сказала девушка.

Марине Тусупбековой 47 лет лет. Она русская, муж – казах. У них двое детей и старшая успешно закончила школу с государственным языком обучения. Женщина ходит в клуб "Батыл бол" в Астане, чтобы погружаться в казахскоговорящую среду.

"В своей повседневной жизни дома мы не общаемся на казахском языке. Хотя муж у меня казах, дети казахи. Я знаю отдельные слова, но не говорю. И чтобы выйти за рамки комфорта, вытягивать из мозга свои знания, нужно общение. Дома, как бы не начинал, всё равно скатываешься в русский – как быстрее и удобнее. А здесь в рамках занятий полтора-два часа сидишь, напрягаешь мозг и стараешься", - отметила она.

В "Батыл бол" приходят люди с разной степенью знания языка. Например, 34-летний Всеволод Хван уже имел свободный разговорный казахский, ему просто нужно было больше практики. Всеволод – кореец, но вырос в казахскоязычной среде в Жамбылской области, поэтому на бытовом уровне изначально владел языком.

"О клубе "Батыл бол" я узнал в социальных сетях. И пришёл, чтобы повысить свой уровень знания казахского языка. Я хожу в клуб с марта 2023 года. На каждой встрече у нас есть определённая тема, на которую мы разговариваем на казахском языке. Также проходят разные игры, обсуждаем новости. Посещаем с ребятами из клуба культурные мероприятия, которые проходят на казахском языке - ходим в кино, на стендап қазақша, участвовали в квизе", - рассказал о мужчина.

Наш собеседник с гордостью поделился, что участие в клубе здорово помогло ему подтянуть разговорный казахский и сейчас в повседневной жизни он на 70% разговаривает на государственном языке.

"В магазинах, ресторанах, при знакомстве с новыми людьми стараюсь доносить свои мысли қазақша. Когда начинаешь практиковать язык, то через какое-то время начинаешь свободно на нём общаться. То есть сейчас я даже иногда сам не понимаю, как непроизвольно отвечаю людям на казахском. Недавно в магазине кассир что-то спросил у меня на русском языке, и я мгновенно ответил на казахском. В целом, конечно, мне было намного легче, чем людям, которые начинают учить казахский язык с нуля. Но у нас в клубе есть ребята, которые даже с нулевого уровня за полгода достигли серьёзного прогресса. Клуб помогает в первую очередь преодолеть стеснение и барьер при общении, при этом, конечно, нужно заниматься и самим дополнительно. Все зависит от желания и цели человека", - отметил он.

Следующих наших героев объединяет то, что они переехали в Казахстан из России и решили учить государственный язык нашей страны в клубе.

Айсулу родом из Омска, ей 41 год.

"Казахский язык изучаю давно, родители отвозили нас (детей) в аул, чтобы мы начали говорить. Но я очень стеснялась, иногда надо мной смеялись. Потом, будучи взрослой, брала учебник в библиотеке, пыталась учить, но быстро выдыхалась и забрасывала. Решила себя не заставлять, а учить в удовольствие. Именно разговорный клуб подошёл мне по формату. Я занимаюсь уже год, здесь некоторые на моем уровне (это убирает стеснение), некоторые очень хорошо говорят. Мне нравится, что волонтёры, которые помогают нам, дают время подумать, перевести, подобрать слова. Я стала больше понимать речь, легче строить предложения", - отметила она.

Илья Хотин – 30-летний врач-стоматолог. Он год назад переехал в Астану из Москвы.

"Когда заехал в страну, сразу захотелось выучить казахский, но удобный и подходящий для меня формат я нашел не сразу. В "Батыл бол" хожу уже полгода, и мне очень нравится, что можно сразу практиковать выученный материал. Мой уровень казахского заметно улучшился. Носители языка начали хвалить меня и говорить, что я делаю успехи. На занятиях я приобрёл много интересных знакомств. Для меня разговорный клуб - это уже отдушина от работы и совмещение приятного с полезным", - отметил наш собеседник.

40-летнего переводчика Демьяна Тереньева можно по праву назвать полиглотом. Он в совершенстве владеет английским и китайским, неплохо знает также японский, испанский и тибетский языки. И вот уже больше полугода учит казахский язык в костанайском филиале клуба "Батыл бол". Демьян 12 лет прожил в Китае, сам он родом из Ярославля.

"В Костанае не так много казахскоязычной среды. Поэтому я пришёл в клуб "Батыл бол", чтобы научиться говорить на казахском языке. А сейчас я уже хожу не просто для того, чтобы учить язык, но и для общения. Потому что "Батыл бол" - это очень хорошее комьюнити", - поделился он.

Также мы пообщались с преподавателем клуба "Батыл бол" в Астане Жазирой Окубаевой. Она работает пресс-секретарем в государственном учреждении и уже год обучает желающих овладеть казахским.

"Мы углубленно не изучаем язык, больше разговариваем, расширяем словарный запас и, самое главное, помогаем перебороть стеснение. Потому что многие люди, даже если у них есть базовый разговорный язык, стесняются своего произношения, сомневаются, правильно ли говорят. Половина из тех, кто думает, что не знает язык, они на самом деле его знают, просто не говорят, потому что бояться насмешек. И если они начинают говорить, многие им могут ответить: скажи лучше на русском", - рассказала девушка.

По словам Жазиры, в клуб приходят не только казахи и казахстанцы других национальностей, но и иностранцы.

"У нас была француженка, которая училась в Назарбаев университете, она изучала антропологию. Также была итальянка - лингвист, которая тоже работала в НУ, сейчас она уже уехала на родину. Им обеим очень нравилось в нашем клубе. Вообще все отмечают здесь доброжелательную атмосферу и сразу вливаются в неё. Когда пошла волна переезда россиян в Казахстан, тоже многие из них приходили в наш клуб, каждое занятие было по два-три новеньких", - отметила она.

Также наша собеседница поделилась интересным наблюдением, что примерно 30% посещающих клуб – люди, которые владеют иностранными языками, часто переводчики.

После посещения занятия и общения со всеми людьми, задействованными в этом нужном и важном проекте, корреспондент BaigeNews.kz тоже решил подтянуть свой казахский с помощью клуба "Батыл бол". В столице встречи клуба проходят в "Доме дружбы" - здании Ассамблеи народа Казахстана, что очень символично.