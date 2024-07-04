Преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече "ШОС плюс" указал на рост различных природных катаклизмов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В текущих реалиях особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата. Ситуация в этой сфере вызывает серьезные обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам", - отметил Токаев.

При этом глава государста отметил, что недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков.