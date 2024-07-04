Преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно - Токаев
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Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече "ШОС плюс" указал на рост различных природных катаклизмов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В текущих реалиях особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата. Ситуация в этой сфере вызывает серьезные обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам", - отметил Токаев.
При этом глава государста отметил, что недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков.
"По мнению специалистов, масштабы стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления. Очевидно, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно. Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс над декарбонизацией экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств", - заявил он.