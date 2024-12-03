Премия "Айбоз": Аида Балаева назвала имена победителей

Церемония награждения победителей Национальной литературной премии "Айбоз" прошла в Алматы. Эта премия была ранее учреждена Министерством культуры и информации РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение главы ведомства.

В третий раз премия "Айбоз" объединила лучших казахстанских авторов, отметив их вклад в развитие национальной литературы. Министр культуры и информации Аида Балаева, поздравляя лауреатов, подчеркнула важность премии как инструмента популяризации творчества отечественных писателей и поддержки новых талантов.

Балаева сообщила, что в этом году на соискание премии было подано 176 заявок по семи номинациям. Лучших выбирали по семи номинациям:

Лучшая проза;

Лучшая поэзия;

Лучшая драматургия;

Лучший литературный перевод;

Лучшая детская литература;

Лучшая литературная критика;

Лучший комикс.

По результатам тайного голосования независимого жюри обладателем премии в номинации "Лучшая проза" стал автор романа "Махамбеттің өлім жазасы" Бекет Карашин, в номинации "Лучшая поэзия" – автор баллады "Айкөркем" Маралтай Райымбекулы. В номинации "Лучшая драматургия" наибольшее количество голосов было отдано за пьесу "Әзірет Сұлтан" Думана Рамазана. Премия в номинации "Лучший литературный перевод" присуждена Раузе Мусабаевой за работу "Таң жұлдызы". В числе обладателей премии в номинации "Лучшая детская литература" – Токен Алжантеги с произведением "Қызықтың бәрі ауылда", в номинации "Лучшая литературная критика" – Жусипбек Коргасбек. Автором "Лучшего комикса" назван Жаксылык Сабитов.

По словам Аиды Балаева, общий призовой фонд Национальной литературной премии составил 35 млн тенге.

Напомним, ранее были названы имена лауреатов премии Волонтёр года.